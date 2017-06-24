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Пять человек пострадали из-за шторма в Красноярском крае

Сибирь
24 июня, 12:47 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, июня. /ТАСС

По информации МВД, шторм обрушился на Абанский район вечером в пятницу

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КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Пять человек, в том числе 10-летняя девочка, пострадали из-за штормового ветра в поселке Почет и озере Боровом Абанского района Красноярского края, сообщили в субботу ТАСС в региональном главке МВД.

"Двум пожилым людям стало плохо, им медицинская помощь была оказана на месте. Три человека пострадали от падения деревьев. У десятилетней девочки есть подозрения на черепно-мозговую травму, она доставлена вертолетом санитарной авиации в Красноярск. Еще два человека травмированы, по информации на утро, решался вопрос об их транспортировке в Красноярск", - сообщил представитель ведомства.

По информации МВД, шторм обрушился на Абанский район вечером в пятницу.

Как сообщалось ранее, в четверг из-за сильного шторма и аномально крупного града пять человек пострадало на озере Беле в Хакасии. Помощь пострадавшим была оказана амбулаторно.

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