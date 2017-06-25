Экипаж самолета МЧС РФ спас 20 пожарных-парашютистов в Иркутской области

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Экипаж самолета-амфибии МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов, которые при тушении лесного пожара оказались в огненном кольце, сообщили в воскресенье в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Накануне на территории Заповедного Прибайкалья в Качукском районе пожарные-парашютисты ликвидировали два крупных лесных пожара. Ситуация осложнилась тем, что быстро распространяющийся огонь пошел в сторону временного лагеря, тем самым создавая огненное кольцо вокруг людей. Благодаря мастерству экипажа воздушного судна в условиях сильной задымленности спасателям удалось прийти на выручку и остановить верховой пожар", - говорится в сообщении пресс- службы.

Экипаж самолета МЧС России в это время совершал сбросы воды над лесным пожаром в соседнем Слюдянском районе, получив информацию о бедственной ситуации от наземных сил, командир воздушного судна Александр Марнохай принял решение без дозаправки направиться в Качугский район для спасения пожарных. "Медлить было нельзя, ведь речь шла о людях, которым угрожает опасность, мы забрали воду с Байкала и направились к ним. Подлетев к месту назначения, увидели страшную картину, два крупных пожара площадью более 200 га начинают соединяться, а пожарные-парашютисты оказываются в огненной ловушке", - цитирует пресс-служба слова командира самолета-амфибии. Оценив ситуацию, командир принял решение совершить первые сбросы воды на верховой пожар, который стремительно подходил к лагерю, последующие сбросы воды и эффективная работа наземных сил остановили пожар.

По данным СРЦ, на 00:00 мск 25 июня на землях лесного фонда Иркутской области действовало 26 пожаров на площади почти 7,7 тыс. га. За два дня пожарным удалось справиться с пожарами на территории почти 4 тыс. га: 23 июня в лесах региона горело 11,5 тыс. га.

Тем не менее, в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области ТАСС сообщили, что в лесах региона ситуация с пожарами по-прежнему остается очень напряженной. "Ситуацию осложняет жара, 38 градусов по Цельсию, пожары бушуют в труднодоступных местах, где работа групп наземных спасателей очень затруднена",- отметили в пресс-службе.

В связи с ростом количества лесных пожаров на всей территории Иркутской области 21 июня был введен режим чрезвычайной ситуации.