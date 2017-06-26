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Автобус с казачьим ансамблем из Забайкалья перевернулся на серпантине у Байкала

Сибирь
26 июня, 8:31 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 26, июня. /ТАСС

По предварительным данным, пострадали два человека

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ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Автобус с участниками казачьего ансамбля из Забайкальского края перевернулся на серпантине на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Сотрудники полиции работают на месте автомобильной аварии, произошедшей сегодня около 11:20 (06:20 мск) на автодороге "Байкал" недалеко от населенного пункта Култук. По предварительной информации, во время спуска серпантину автобус врезался в бетонное ограждение, после чего опрокинулся в кювет", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, на автобусе имеется надпись "Государственный ансамбль песни и пляски 2Забайкальские казаки", он следовал из Куйтунского района Иркутской области в Забайкалье.

В настоящее время полиция располагает данными о двух пострадавших. Эти сведения подтвердила агентству министр культуры Забайкальского края Елена Михайлова.

"Жертв нет, двое пострадавших - это руководители коллектива, их госпитализировали. У остальных - незначительные ушибы. Мы сейчас находимся в контакте с коллегами из Иркутской области, они помогли нашим ребятам - обеспечили их едой, одеждой", - сказала собеседница агентства.

Ансамбль "Забайкальские казаки" основан в 1991 года. Его основная цель - возрождение забайкальского казачьего песенно-танцевального фольклора. В 2003 году коллектив получил статус государственного учреждения культуры.

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