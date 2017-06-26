Предполагаемые главари группировки нелегальных банкиров задержаны в Томской области

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ТОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники томской полиции, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и регионального ФСБ задержали предполагаемых лидеров преступной группировки, получавшей многомиллионный "доход" от незаконных банковских операций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по Томской области.
"По предварительным данным, местные жители 1977 и 1978 годов рождения, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых получили доход на сумму более 30 млн рублей. Следственное управление регионального УМВД возбудило уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ", - уточняется в сообщении. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.
В ходе операции полиция провела 19 обысков в Томской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Задержанные помещены под домашний арест, следствие продолжается.