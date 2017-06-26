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Площадь пожаров в Сибири выросла почти на 15%

Сибирь
26 июня, 9:27 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, июня. /ТАСС

Почти половина возгораний приходится на Туву

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КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла на 6,7 тыс. га - до 52 тыс. га. Почти половина возгораний приходится на Туву, сообщила в понедельник федеральная Авиалесохрана.

"Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла на 6,7 тыс. га - до 52 тыс. га. В Республике Тыва площадь возгорания увеличилась до 24,6 тыс. га, в Иркутской области выросла до 12 тыс., причем на территории "Заповедного Прибайкалья" рост составил 19 раз - со 160 до 3 тыс. га", - уточнили в ведомстве.

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© ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Площадь лесных пожаров в Сибири выросла в два раза

МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режим

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке на площади 22 тыс. га тушат две тысячи человек

По данным Гослескома Тувы, реальная площадь возгораниями в регионе больше - действует 25 пожаров на 26,5 тыс. га (в прошлом году на эту дату пожаров в республике не было), в том числе после 10 тыс. га в зоне контроля, где огонь не тушится, если не несет угрозы населенным пунктам, объектам промышленности или ЛЭП.

В регион перебрасываются дополнительные силы "Авиалесохраны" из Красноярского края. В борьбу с огнем включилось уже 115 десантников.

На территории Бурятии лесные пожары зарегистрированы на площади 5,3 тыс. га, в том числе в Джергинском, Байкальском заповедниках и Тункинском парке 500 га, Забайкальского края - 3,8 тыс. га.

В Хакасии действует один лесной пожар на площади 0,5 гектара в 22 километрах от деревни Кубайка Таштыпского района. В настоящий момент пожар обнаружен и локализован. "Ситуация с лесными пожарами в республике спокойная, кроме того, на выходных в республике прошел дождь", - сообщили ТАСС в республиканском главке МЧС.

Горящее Приангарье

В Иркутской области тоже действуют много пожаров, которые не тушатся из за их отдаленности. По данным областной администрации, таковые действуют на площади более 100 тыс. га.

"В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: пять - в Катангском районе, четыре - в Бодайбинском, два - в Тулунском, один - в Усть-Удинском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 37,5 тыс. лесных гектаров и 93,4 тыс. га редколесья и лесотундры", - отметили в пресс-службе.

Представитель обладминистрации пояснил ТАСС, что населенным пунктам или объекты экономики прямой угрозы на данный момент нет.

"В локализованное состояние на утро 26 июня перешли 12 пожаров общей площадью 5025 га, покрытых лесом, и 40 га редколесья: пять - в Качугском районе, по два - в Иркутском и Усольском районах, по одному - в Братском, Шелеховском и Казачинско-Ленском районах", - резюмировали в пресс-службе.

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