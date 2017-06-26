В Иркутске третий раз за сутки потушили пожар в здании бывшего авиаучилища

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ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Спасители третий раз за последние сутки потушили пожар в здании на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), где в начале июня после поджога были уничтожены здания православного храма и музея боевой славы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"За сутки здание клуба на территории бывшего ИВВАИУ горело три раза. Первый раз огонь оперативно был потушен в воскресенье в 23:00 (25 июня, 18:00 мск), затем пожарные расчеты приезжали на то же место в 03:00 (25 июня, 22:00 мск) и, наконец, в 11:00 (26 июня, 06:00 мск), когда на месте уже работали четыре единицы техники и 12 человек личного состава", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, огнем было охвачено порядка 100 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Основная версия происшествия - неосторожное обращение с огнем, однако дознаватели не исключают также и возможность поджога.
Крупный пожар на территории ИВВАИУ произошел вечером 6 июня. Тогда огнем оказались уничтожены музей, воскресная школа прихода и ряд других помещений прихода храма святого князя Дмитрия Донского. Все святыни храма - Антиминс, Святые Дары, мощевики, а также основная утварь были спасены от огня. По подозрению в поджоге тогда были задержаны две школьницы, которые дали признательные показания. Их мотивы не известны.