Новосибирская область может получить дополнительное финансирование на "Безопасные дороги"

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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Новосибирская область может претендовать на дополнительное финансирование в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", если другие регионы - участники программы, не справятся с освоением выделенных средств. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Новосибирске глава Росавтодора Роман Старовойт.
"В Новосибирской области все в порядке, и, безусловно, те средства, которые останутся в текущем году у нерадивых регионов (кто не справился с этой задачей), те, кто двигается по графику и у кого есть задел, они смогут претендовать на дополнительное финансирование в текущем 2017 году", - сказал он.
Старовойт обратился к присутствовавший на встрече мэру Новосибирска Анатолию Локотю и министру транспорта Новосибирской области Анатолию Костылевскому с предложением "проработать этот вопрос".
Новосибирская область в рамках программы получила на 2017 год 1 млрд рублей из федерального бюджета, с учетом софинансирования из бюджетов региона и города общая сумма составляет 2 млрд 240 млн рублей. На эти деньги будут отремонтированы несколько объектов в Новосибирске, городах Бердске, Оби, Искитиме и поселке Кольцово.
Старовойт проинспектировал ход ремонтных работ на участке автомобильной дороги в Кировском районе Новосибирска: от площади Кипова до Советского шоссе. Общий объем затрат 94 млн рублей, работы планируют закончить с опережением графика - к сентябрю 2017 года.
В проекте "Безопасные и качественные дороги" участвуют 38 агломерации по всей России. Общий объем финансирования из федерального бюджета на 2017 год - 30 млрд рублей.