Партия "Коммунисты России" выдвинула кандидата на выборы губернатора Томской области

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Томское областное отделение Коммунистической партии "Коммунисты России" выдвинуло бизнесмена Олега Федосеева кандидатом на пост губернатора Томской области. Он стал пятым в регионе претендентом на эту должность.

"25 июня избирательную комиссию Томской области уведомил о выдвижении кандидат на должность губернатора Томской области Олег Геннадьевич Федосеев, 1966 года рождения, директор ООО "Собор", выдвинут Томским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия "Коммунисты России", - сообщила в понедельник пресс-служба избирательной комиссии Томской области.

Ранее документы подали врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (выдвинут "Единой Россией"), областной депутат Наталья Барышникова (КПРФ), заведующий отделением - травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия") и депутат Госдумы, председатель думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.

Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона - всего 156 подписей. На проведение выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.