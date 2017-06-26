Партия "Коммунисты России" выдвинула кандидата на выборы губернатора Томской области

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Томское областное отделение Коммунистической партии "Коммунисты России" выдвинуло бизнесмена Олега Федосеева кандидатом на пост губернатора Томской области. Он стал пятым в регионе претендентом на эту должность.
"25 июня избирательную комиссию Томской области уведомил о выдвижении кандидат на должность губернатора Томской области Олег Геннадьевич Федосеев, 1966 года рождения, директор ООО "Собор", выдвинут Томским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия "Коммунисты России", - сообщила в понедельник пресс-служба избирательной комиссии Томской области.
Ранее документы подали врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (выдвинут "Единой Россией"), областной депутат Наталья Барышникова (КПРФ), заведующий отделением - травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия") и депутат Госдумы, председатель думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).
Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.
Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона - всего 156 подписей. На проведение выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.