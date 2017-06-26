Начата проверка по факту ДТП с автобусом казачьего ансамбля на трассе "Байкал"

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ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства автоаварии с автобусом казачьего ансамбля из Забайкалья на серпантине в Иркутской области, в результате которого 10 человек были госпитализированы, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Следователям стало известно, что автобус двигался из Куйтунского района Иркутской области в Забайкальский край. <…> По предварительной информации, на сложном участке автотрассы водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава Иркутской области, десяти из 11 пострадавших понадобилась госпитализация, одному была оказана помощь на месте. Все пострадавшие были доставлены с Слюдянскую районную больницу, среди них есть один ребенок. Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. "Сейчас специалисты центра медицины катастроф на месте изучают возможность их эвакуации в Иркутск", - добавили в пресс- службе.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области сообщила, что автобус с участниками ансамбля "Забайкальские казаки" перевернулся на серпантине в Слюдянском районе Иркутской области. Причины происшествия уточняются. В селе Култук для артистов организовано питание, им предоставят автобус, на котором доставят в Читу.
Ансамбль "Забайкальские казаки" основан в 1991 году. Его основная цель - возрождение забайкальского казачьего песенно-танцевального фольклора. В 2003 году коллектив получил статус государственного учреждения культуры.