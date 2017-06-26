Суд приостановил строительство жилого комплекса в водоохранной зоне Новосибирской ГЭС

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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/.Суд Советского района Новосибирска приостановил на 90 суток строительство многоэтажного жилого комплекса, которое велось в границах водоохранной зоны Новосибирской ГЭС, сообщила в понедельник пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.
"В ходе проверки ООО "Байр-Строй" были выявлены нарушения: в границах охранной зоны Новосибирского гидроузла, в непосредственной близости от правобережной земляной водозащитной дамбы Новосибирской ГЭС, ООО "Байр-Строй" осуществляет строительство многоэтажного жилого комплекса. Суд Советского района Новосибирска принял решение о приостановке деятельности по производству строительных работ на срок 90 суток - до 16 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в зоне застройки находится часть дренажной системы правобережной земляной водозащитной дамбы - смотровой колодец дренажного коллектора, доступ к которому заблокирован забором, огораживающим по периметру всю территорию строительной площадки, что исключает возможность проведения профилактических и ремонтных работ, как на низовом откосе дамбы, так и коллекторе.
Кроме того, по данным проверки, создание котлованов под фундаменты зданий может нарушить уровень грунтовых вод, что может привести к разрушению водозащитной дамбы. "В результате возможной аварии на данном гидротехническом сооружении и в случае возникновения внештатных ситуаций зона застройки будет затоплена", - отмечают в пресс-службе.
По данным ведомства, при проверке было установлено, что строительство жилого комплекса ведется в границах охранной зоны Новосибирского гидроузла, АО "Ленгидропроект" ранее выдало заключение о безопасности строительства, мэрия Новосибирска - разрешение на строительство.