Томские ученые запатентовали устройство для блокады разлившейся нефти в водоемах

ТОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) получили ряд патентов на устройство для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов. Разработка предназначена не только для сбора нефти на малых и крупных водоемах, но и предотвращает ее распространение по воде в случае аварии, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

По ее информации, существующая сейчас технология не может предотвратить распространения нефтепродуктов по течению. Новое оборудование в случае возникновения нештатной ситуации и разлива нефти "можно сразу устанавливать чуть ниже по течению, чтобы минимизировать последствия аварии".

"Запатентованное устройство позволяет обеспечить многослойный заслон по всей ширине водотока и не допустить дальнейшего продвижения загрязняющих веществ. Устройство предназначено для использования на реках, ручьях, озерах и болотах", - цитирует пресс-служба директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева.

Устройство состоит из компрессора и перфорированного шланга - после подачи воздуха образуется воздушно- пузырьковая преграда, нефтепродукты поднимаются со дна на поверхность, где их потом собирают.

Опытно-промышленные испытания установки будут проведены в 2018 году на территории компании "Лукойл-Коми".