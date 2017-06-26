Новосибирский аэропорт обратился к властям и Росавиации после жалоб пассажиров на запах

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Руководство новосибирского аэропорта Толмачево обратилось в правительство Новосибирской области и Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации с просьбой пресечь складирование животноводческих отходов в районе авиаузла. Сильный неприятный запах, на который жалуются пассажиры, ощущается не только на летном поле, но и в зданиях терминалов, сообщила в понедельник пресс-служба Толмачево.

"Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы животноводческой деятельности, размещенные в непосредственной близости от аэропорта Толмачево, в районе села Криводановка", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что неприятный запах может формировать негативное впечатление о Новосибирской области у пассажиров, значительную часть которых составляют приезжие из других регионов и стран. Кроме того, федеральными правилами использования воздушного пространства запрещено размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, поскольку это ухудшает орнитологическую обстановку и угрожает безопасности полетов.

"Полагаем, что столь сильные неприятные запахи свидетельствуют о ненормальной экологической обстановке вблизи аэропорта и о систематическом нарушении санитарно- эпидемиологических норм и правил неустановленными лицами", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы I и II категории ICAO.