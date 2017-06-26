Генпрокуратура выявила нарушения во время капремонта домов в регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт многоквартирных домов в Сибирском федеральном округе (СФО) проводится с многочисленными нарушениями, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Генпрокуратура РФ выявила многочисленные нарушения в работе органов региональной власти и местного самоуправления (в СФО - прим. ТАСС), региональных операторов некоммерческих организаций "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", управляющих и подрядных организаций, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в большинстве случаев капитальный ремонт идет с отставанием от графика. В Омской области по итогам 2016 года программа выполнена на треть - на 1 мая 2017 года ремонт сделан в 1 тыс. 285 домах из запланированных 3 тыс. 105. Кроме того, органы местного самоуправления и управляющие организации не всегда осуществляли мониторинг технического состояния домов, а имеющиеся сведения часто были подготовлены формально. Например, в Бурятии уполномоченный региональный орган на момент проверки не располагал сведениями о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерного оборудования домов, на официальном сайте не было информации о проведении мониторинга и оценке технического состояния конструктивных элементов.

Проверка показала, что более 80 муниципалитетов несвоевременно вносили взносы на капремонт, а в ряде случаев делали это неправомерно - из реестра муниципального имущества Дивногорска (Красноярский край) в 2016 году исключено 98 квартир, однако перечисление взносов продолжалось. В связи с нецелевым использованием бюджетных средств прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении виновного лица, главе города внесено представление.

Региональные операторы в Бурятии, Омской и Кемеровской областях зачастую не принимали надлежащие меры по фактам неуплаты взносов на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба. К примеру, в Омской области по итогам 2016 года задолженность по взносам на капремонт составила 207 млн рублей, однако надлежащая претензионно-исковая работа не проводилась.

В пресс-службе отметили, что по всем фактам нарушения законов приняты меры прокурорского реагирования.