Двести человек соберутся в Омске на Втором межрегиональном слете казачьей молодежи Сибири

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Второй межрегиональный слет "Казачья молодежь Сибири" пройдет с 29 июня по 2 июля 2017 года в Омске, в нем примут участие более 200 человек из девяти регионов. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе правительства Омской области.
"Для участия во Втором слете казачьей молодежи в Омск прибудут команды девяти отдельских казачьих обществ из Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Тюменской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов - всего более двухсот человек. Вместе с командами приезжают также атаманы отдельских казачьих обществ Сибирского казачьего войска", - говорится в сообщении.
Во время слета пройдут спортивные соревнования в казачьих и военно-прикладных видах подготовки, сдача нормативов ГТО. На базе Сибирского казачьего института технологий и управления будут работать дискуссионные площадки и круглые столы. Для участников форума организована культурная программа с посещением значимых исторических мест Омска, музеев и храмов.
"Второй Межрегиональный слет казачьей молодежи Сибирского казачьего войска призван выявить зрелость казачьего молодежного движения, показать методы совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи на основе традиций российского казачества", - отмечается в сообщении.
В 2016 году на базе Бердского казачьего кадетского корпуса в Новосибирской области прошел Первый слет казачьей молодежи Сибирского казачьего войска. Его главным результатом стало создание войсковой общественной молодежной организации "Казачья молодежь Сибири".