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Более 100 военных и 25 единиц техники тушат лесной пожар в Бурятии площадью 45 гектаров

Сибирь
26 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Угрозы объектам инфраструктуры Минобороны РФ и населенным пунктам нет

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военные в Бурятии ликвидируют лесной пожар на территории площадью 45 гектаров с использованием техники, в том числе вертолета Ми-8. Угрозы объектам инфраструктуры Минобороны РФ и населенным пунктам нет, сообщили в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа.

"Для ликвидации природного лесного пожара в Республике Бурятия общей площадью 45 гектаров привлечено более 100 военнослужащих и порядка 25 единиц техники, в том числе один вертолет Ми-8 армейской авиации округа. Для оценки количества очагов возгорания проводится воздушная разведка вертолетом Ми-8 с аэродрома Черемушки (Забайкальский край)", - сказали в пресс-службе.

Тушение пожара все еще продолжается, уточнили в округе.

В понедельник утром федеральная Авиалесохрана сообщила, что всего на территории Бурятии лесные пожары зарегистрированы на площади 5,3 тысячи гектаров.

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