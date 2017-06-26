Более 100 военных и 25 единиц техники тушат лесной пожар в Бурятии площадью 45 гектаров

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военные в Бурятии ликвидируют лесной пожар на территории площадью 45 гектаров с использованием техники, в том числе вертолета Ми-8. Угрозы объектам инфраструктуры Минобороны РФ и населенным пунктам нет, сообщили в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа.
"Для ликвидации природного лесного пожара в Республике Бурятия общей площадью 45 гектаров привлечено более 100 военнослужащих и порядка 25 единиц техники, в том числе один вертолет Ми-8 армейской авиации округа. Для оценки количества очагов возгорания проводится воздушная разведка вертолетом Ми-8 с аэродрома Черемушки (Забайкальский край)", - сказали в пресс-службе.
Тушение пожара все еще продолжается, уточнили в округе.
В понедельник утром федеральная Авиалесохрана сообщила, что всего на территории Бурятии лесные пожары зарегистрированы на площади 5,3 тысячи гектаров.