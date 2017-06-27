Двое остаются в больнице после ДТП с автобусом казачьего ансамбля на трассе "Байкал"

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ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Двое пострадавших в ДТП с автобусом ансамбля "Забайкальские казаки" в Иркутской области остаются в больнице, один из них в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что из 10 госпитализированных участников ансамбля двое получили травмы средней степени тяжести - это руководители ансамбля Нина и Станислав Наконечные.
"Состояние двух человек, получивших наиболее тяжелые травмы, стабилизировалось. Одного из них в понедельник вечером перевели из реанимации в общую палату, еще одного пациента из реанимации, возможно, переведут в течение дня", - сказал представитель ведомства.
По его словам, остальные восемь участников ансамбля, поступившие также накануне в Слюдянскую районную больницу, отказались от дальнейшей госпитализации. "После оказанной им необходимой медпомощи они покинули лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.
Автобус с участниками ансамбля перевернулся 26 июня на серпантине в Слюдянском районе Иркутской области. Причины происшествия уточняются.
Ансамбль "Забайкальские казаки" был основан в 1991 году. Его основная цель - возрождение забайкальского казачьего песенно-танцевального фольклора. В 2003 году коллектив получил статус государственного учреждения культуры.