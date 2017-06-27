Жителя Омска будут судить за торговлю контрафактным алкоголем и табаком на 62 млн рублей

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Житель Омска пойдет под суд за попытку продать 40 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и свыше 13 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 62 млн рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Омской области.
"Обвинительное заключение утверждено прокурором. Санкция статей УК РФ "Незаконное предпринимательство" и "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с апреля 2015 по июль 2016 года он для розничной продажи приобрел оптом 40 тыс. бутылок немаркированного алкоголя и 13,6 тыс. единиц табачных изделий. Контрафактный товар он хранил и продавал в жилом доме на ул. Заозерной и в четырех гаражных боксах в Советском округе Омска.
Товар поставлялся частями, поэтому полицейским понадобилось провести несколько обысков с изъятием продукции. В результате следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омску пресекли попытку незаконной продажи алкоголя и табака на сумму более 62 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено.