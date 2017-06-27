Площадь лесных пожаров увеличилась в Сибири до 72,6 тыс. га

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров увеличилась за сутки в Сибири на 20 тыс. га и составила, по данным на утром вторника, около 72,6 тыс. га. Наиболее сложная обстановка с огнем сохраняется на территории Иркутской области и Бурятии, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной Авиалесохраны.

"Площадь пожаров в Туве сократилась на 6,4 тыс. га до 18,2 тыс. га, в Иркутской области выросла в более чем два раза до 25 тыс. га, в Забайкалье увеличилась на 13 тыс. га (до 16,8 тыс.)", - уточнили в пресс-службе.

Ситуация в Приангарье

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, на текущие сутки перешло 12 пожаров общей площадью 8039 га, покрытых лесом, и 200 га редколесья. Они действуют в Качугском районе, Усть-Кутском, Иркутском, Усольском, Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском и Братском районах.

Кроме того, по данным властей, в регионе за сутки существенно сократилась площадь пожаров, тушение которых не производится из-за их удаленности.

"В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: пять - в Катангском районе, четыре - в Бодайбинском, два - в Тулунском, один - в Усть-Удинском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 17878 лесных га, 14885 га редколесья и лесотундры", - отметили в областном правительстве.

Днем ранее по аналогичным очагам площадь превышала 130 тыс. га.

Бурятия, Забайкалье и Красноярский край

Как сообщает республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ), на утро 27 июня в Бурятии проводятся работы по тушению 50 лесных пожаров в 16 районах республики на общей площади около 6,2 тыс. га. Основной причиной возникновения возгораний, по данным РАЛХ, являются сухие грозы. С огнем борются более 1,2 тыс. человек, задействовано 250 единиц техники.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в регионе 32 лесных пожара, на общей площади - 11, 552 тыс. га, в том числе зона контроля - 16, на площади 10,1 тыс. га. "Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 273 человек, задействовано 17 единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в краевом Минприрды, в 14 районах Забайкальского края действуют 34 лесных пожара на общей площади 2,8 тыс. га, еще десять пожаров локализованы на общей площади 2,4 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров участвуют 804 человека, в том числе 161 парашютист-десантник, задействована 181 единица техники.