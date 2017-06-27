Петербургский институт готов обезопасить омское село от советского бункера с ядохимикатами

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Петербургский Институт проектирования, экологии и гигиены оказался единственным участником закупки, вызвавшимся за 7,25 млн рублей предотвратить распространение ядовитых веществ вокруг бункера с пестицидами в Омской области. Аукцион может быть переведен в категорию закупок у единственного поставщика, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Бункер расположен в окрестностях села Шулаевка Люблинского района, в 50 км от реки Иртыш и 60 км от городской черты Омска.

"В мае был объявлен аукцион на сумму 7,3 млн рублей, заявился один участник - санкт-петербургская компания "Институт проектирования, экологии и гигиены", они снизили сумму до 7,25 млн рублей. Документы отправлены в Министерство финансов и другие профильные структуры, чтобы проработать вопрос, и единственный заявившийся участник мог победить", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации в документах закупки, подземное захоронение отходов пестицидов площадью 2 гектара было организовано на территории Любинского района Омской области в 1973 году. Размещение ядовитых веществ производилось дважды - в 1973 и 1983 годах. Сейчас в бункере и специальных траншеях хранится около 160 тонн опасных отходов.

"Мы следим за этой территорией с 2006 года, берем пробы грунта и воды. ПДК (предельно допустимая концентрация - прим. ТАСС) превышен не был ни разу, но встречаются ртуть и пестициды, тяжелые металлы, которые могут отравить землю. В пяти километрах находится село Шулаевка - местные жители обеспокоены", - сообщили в пресс-службе, выразив надежду, что работы начнутся уже в этом году.