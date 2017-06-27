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Власти Кузбасса: состояние Тулеева стабильное, реабилитация идет по плану

Сибирь
27 июня, 11:27 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, июня. /ТАСС

Глава Кемеровской области проходит реабилитацию в областном центре после проведенной в Германии операции

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КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Реабилитация главы Кемеровской области Амана Тулеева, которому в Германии была проведена операция на позвоночнике, проходит в интенсивном режиме, его состояние оценивается как стабильное. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"Состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. Реабилитация проходит по плановому графику, в достаточно интенсивном режиме", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Тулеев находится в больнице в Кемерове.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года. В мае-июне этого года стали появляться слухи об его уходе с должности, порожденные долгим отсутствием политика на публике. Так, 9 мая он не участвовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, 22 мая пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск.

Затем стало известно о продлении отпуска до 16 июня, а 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.

Позже стало известно, что Тулеев проходит лечение в Кемерове после проведения в мае операции на позвоночнике в немецкой клинике. Операция была плановой, решение о ней было принято еще в октябре 2016 года.

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