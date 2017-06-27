Пропавшая под Иркутском пенсионерка провела в лесу девять дней

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Пенсионерка, пропавшая на прошлой неделе при сборе черемши под Иркутском, провела в лесу девять дней. Женщина была обнаружена живой, но в тяжелом состоянии, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Шестидесятилетняя женщина была передана врачам скорой медицинской помощи спасателями поисково-спасательной службы Иркутской области сегодня днём. Пропавшую дачницу нашли волонтёры", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, женщина ушла из садоводства "Недра" в 19 километрах от города Иркутска еще девять дней назад, отправившись на сборы черемши к реке Ушаковка. Все это время ее искали спасители и добровольцы. В поисках были задействованы даже водолазы, обследовавшие дно реки.

"Сегодня на телефон дежурного пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что женщина найдена в кустарнике вблизи болота, в полутора километрах от садоводства. Прибывшие на место спасатели транспортировали пострадавшую на носилках до дачного посёлка, где их уже ждал автомобиль скорой помощи", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что тяжелое состояние пострадавшей связано с тем, что ее организм оказался сильно обезвожен.