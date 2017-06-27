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Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в Новосибирской области

Сибирь
27 июня, 12:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июня. /ТАСС

Эпицентр находился примерно в 10 км от границы с Алтайским краем

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© AP Photo/Irwin Fedriansyah

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Новосибирской области, в 211 км к юго-западу от Новосибирска, сообщили во вторник в Алтае- Саянском филиале Единой геофизической службы СО РАН.

"Землетрясение было зафиксировано в Кочковском районе Новосибирской области в 11:47 (7:47 мск). Эпицентр землетрясения был в районе населенных пунктов Решеты и Черновка", - говорится в сообщении.

Магнитуда подземного толчка составила 3,8, интенсивность сотрясений в эпицентре - около 4,6. Эпицентр находился примерно в 10 км от границы с Алтайским краем и имел координаты 54,14 градуса северной широты и 80,02 градуса восточной долготы.

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