Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Новосибирской области, в 211 км к юго-западу от Новосибирска, сообщили во вторник в Алтае- Саянском филиале Единой геофизической службы СО РАН.

"Землетрясение было зафиксировано в Кочковском районе Новосибирской области в 11:47 (7:47 мск). Эпицентр землетрясения был в районе населенных пунктов Решеты и Черновка", - говорится в сообщении.

Магнитуда подземного толчка составила 3,8, интенсивность сотрясений в эпицентре - около 4,6. Эпицентр находился примерно в 10 км от границы с Алтайским краем и имел координаты 54,14 градуса северной широты и 80,02 градуса восточной долготы.