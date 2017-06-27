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Ученые будут получать СМС о маршрутах перелетов соколов в Южной Сибири

Сибирь
27 июня, 13:41 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 27, июня. /ТАСС

Отслеживание миграции даст возможность вовремя отреагировать на возможную поимку птиц браконьерами

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 27 июня. /ТАСС/. Маршруты передвижения соколов-балобанов, выпущенных в природу из питомников, в Южной Сибири будут отслеживать через СМС. Птенцам надели GPS-трекеры, которые будут передавать данные орнитологам, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"На днях птенцы из питомника, подсаженные в гнезда диких птиц, покинут гнездо и начнут "передавать" ученым СМС с GPS-координатами. Отслеживание миграции даст возможность сравнить перемещения птиц, выращенных в питомнике, и диких птиц, и вовремя отреагировать на возможную поимку браконьерами", - сказали в WWF.

Как сообщалось ранее, на Алтае реализуют проект возрождения балобанов в Южной Сибири. Соколят вырастили в московском питомнике "Витасфера", перевезли в Сибирь и подсадили в жилые гнезда диких балобанов для адаптации в природе. Дикие балобаны уже воспитывают "приемышей", не отличая чужих от своих.

По данным экологов, девять из десяти подсаженных птенцов, живы и здоровы и встали на крыло, а один, к сожалению, попал в лапы филина. На Алтае из-за малого количества питания соколиную семью пришлось подкармливать - в гнездо закидывали грызунов и цыплят. В других регионах СФО птицы справились сами.

"Птенцы, воспитанные дикими балобанами, будут приспособлены к жизни и самостоятельной охоте. Это большой плюс по сравнению с методом восстановления популяции, когда в дикую природу выпускают взрослых птиц из питомников, им сложнее адаптироваться", - пояснили в экологической организации.

В России за последние 20 лет численность балобанов сократилась в два раза - причиной этого стал незаконный отлов птиц для соколиной охоты в Азии и Ближнем Востоке, гибель птиц на ЛЭП и от вырубки лесов, когда под нее попадают деревья с гнездами. Балобан - крупный сокол, один из самых уязвимых пернатых хищников Северной Евразии, внесен в Красную книгу России, в категорию угрожаемых видов в Красном списке Международного союза охраны природы. По данным WWF, в РФ к 2011 году гнездились 1,8-2,5 тыс. пар, 65-70% - на российской территории Алтае-Саянского региона.

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