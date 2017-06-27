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Теплоход и две баржи сели на мель в Красноярском крае

Сибирь
27 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Прокуратура начала проверку

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Теплоход "Капитан Колыгаев" с двумя самоходными баржами сел на мель на реке Енисей в Красноярском крае. В момент происшествия на нем находилась судовая команда из 10 человек, никто не пострадал, сообщила во вторник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По данному транспортному происшествию Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 27 июня в 02:00 (26 июня в 22:00 мск) у теплохода "Капитан Колыгаев" с составом из двух несамоходных барж "НС-100" и "МП-3362" при следовании вниз по Енисею на выходе из Осиновского порога разорвались тросы. В результате теплоход сел на мель за правой кромкой судового хода (510 - 511 км) лоцманской карты Енисея от устья реки Ангара до устья реки Подкаменная Тунгуска.

Члены судовой команды не пострадали, горюче-смазочные материалы в воду не попали, помех судоходству не создано.

Теплоход и баржи принадлежат и эксплуатируются "Енисейским речным пароходством". В настоящее время силами судовладельца баржи сняты с мели.

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