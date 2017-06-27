Теплоход и две баржи сели на мель в Красноярском крае

Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 15:01
Погрузка на транспорте в Китае в мае 2017 г. увеличилась на 10%, до 4 млрд тоннТранспорт 27 июня, 14:51
В Саратове впервые в России разработают объемно-пространственный регламент развития городаВ стране 27 июня, 14:50
"Первая грузовая компания" в 2016 году получила 920 млн рублей чистой прибыли по МСФОТранспорт 27 июня, 14:43
СМИ: группа ученых сделала детальный снимок альфы ОрионаНаука 27 июня, 14:43
Шаг к восстановлению: у РУСАДА появился новый глава наблюдательного советаСпорт 27 июня, 14:43
"Новые Елки" выйдут в прокат 21 декабря 2017 годаКультура 27 июня, 14:36
Новикомбанк налаживает сотрудничество с финансовыми институтами и промпредприятиями КитаяНовости партнеров 27 июня, 14:22
Иванов предлагает ввести в РФ утилизационный сбор для кораблей по аналогии с автомобилямиОбщество 27 июня, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Теплоход "Капитан Колыгаев" с двумя самоходными баржами сел на мель на реке Енисей в Красноярском крае. В момент происшествия на нем находилась судовая команда из 10 человек, никто не пострадал, сообщила во вторник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По данному транспортному происшествию Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 27 июня в 02:00 (26 июня в 22:00 мск) у теплохода "Капитан Колыгаев" с составом из двух несамоходных барж "НС-100" и "МП-3362" при следовании вниз по Енисею на выходе из Осиновского порога разорвались тросы. В результате теплоход сел на мель за правой кромкой судового хода (510 - 511 км) лоцманской карты Енисея от устья реки Ангара до устья реки Подкаменная Тунгуска.
Члены судовой команды не пострадали, горюче-смазочные материалы в воду не попали, помех судоходству не создано.
Теплоход и баржи принадлежат и эксплуатируются "Енисейским речным пароходством". В настоящее время силами судовладельца баржи сняты с мели.