Заместитель министра обороны РФ проконтролировал учения железнодорожных войск в Хакасии

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АБАКАН, 27 июня. /ТАСС/. Учения подразделений железнодорожных войск прошли во вторник в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Хакасии на базе пятой отдельной железнодорожной бригады прошли масштабные военные учения. В них приняло участие командование и личный состав различных частей и подразделений железнодорожных войск России", - говорится в сообщении.
Как сообщил ТАСС официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, подразделения железнодорожной бригады были подняты по тревоге, совершили марш в район выполнения задач, где навели мост через Енисей. В плановых учениях были задействованы более 500 человек личного состава, а также около 100 единиц военной и специальной техники. Контролировал учения заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.