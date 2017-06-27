Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заместитель министра обороны РФ проконтролировал учения железнодорожных войск в Хакасии

Сибирь
27 июня, 14:54 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 27, июня. /ТАСС

В плановых учениях были задействованы более 500 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

АБАКАН, 27 июня. /ТАСС/. Учения подразделений железнодорожных войск прошли во вторник в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Хакасии на базе пятой отдельной железнодорожной бригады прошли масштабные военные учения. В них приняло участие командование и личный состав различных частей и подразделений железнодорожных войск России", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, подразделения железнодорожной бригады были подняты по тревоге, совершили марш в район выполнения задач, где навели мост через Енисей. В плановых учениях были задействованы более 500 человек личного состава, а также около 100 единиц военной и специальной техники. Контролировал учения заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
4
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
5
Глава Центра имени Хруничева покинул свой пост
6
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
7
При сносе ДК Серафимовича в центре Москвы оборвало провода
Темы дня
Загрузка...
Реклама