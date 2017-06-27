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Новосибирские ученые вывели новый вид крыс - "моделей" для изучения шизофрении и депрессии

Сибирь
27 июня, 15:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июня. /ТАСС

Генетическая линия крыс с каталепсией (оцепенением) позволит выяснить, какие биохимические и гормональные изменения характерны для шизофрении

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НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) Сибирского отделения РАН вывели уникальную генетическую линию крыс, склонных к каталепсии (оцепенению), чтобы использовать их в качестве моделей с симптомами шизофрении, депрессии и невроза для изучения этих заболеваний, сообщает во вторник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Было выведено 70 поколений крыс с каталепсией, и к последним поколениям они стали не просто застывать, но и одновременно с этим нервно реагировать, пищать. Генетическая линия крыс с каталепсией позволит выяснить, какие биохимические и гормональные изменения характерны для шизофрении. Помимо этого, состояние кататонии характерно также для неврозов, биполярных расстройств, депрессий и посттравматических стрессовых состояний", - говорится в сообщении.

Специалисты изучают уровень медиаторов у "застывающих" крыс, отвечающих за передачу импульса в нервных клетках. "Мы выяснили, что у этих крыс медиаторы снижены во всех структурах мозга, и, что особенно важно, в лобной коре, из- за чего нарушаются сложные формы поведения, например, обучение", - цитирует издание старшего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Татьяну Алехину.

Новая генетическая линия крыс позволит ученым позволяет найти взаимосвязь между проявлениями, характерными для распространенных психических заболеваний, и изменениями в биохимической и гормональной системах.

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