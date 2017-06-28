Томский университет вошел в Шанхайский предметный рейтинг

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) впервые вошел в Шанхайский предметный рейтинг университетов, который входит в Academic Ranking of World Universities (ARWU), и стал единственным вузом России, представленным в рейтинге по машиностроению. Об этом сообщила в среду пресс-служба ТПУ.

"Для нашего вуза попадание в предметный рейтинг ARWU - событие, так как это последний из трех мировых рейтингов после QS и THE, где ТПУ еще не был представлен. ТПУ сразу занял довольно высокую позицию в предметном рейтинге по направлению Mechanical Engineering. Это результат напряженной работы всего коллектива, и, прежде всего, представителей основных научных школ, связанных с развитием инженерных наук в области промышленности и производства", - цитирует пресс-служба ректора университета Петра Чубика. В таблице вуз находится в группе 151-200 мировых вузов.

Как сообщалось ранее, в этом году ТПУ также впервые вошел в топ-400 лучших вузов мира по направлению "Технические науки и инженерное дело" в рейтинге международного агентства QS.

Глобальный рейтинг ARWU публикуется с 2003 года. В этом году вузы мира оценивались по 52 предметным направлениям. Среди критериев - индекс цитирования, международное сотрудничество и количество публикаций в передовых научных журналах.

ARWU - ведущий мировой рейтинг наряду с THE (Times Higher Education World University Rankings) и QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings).