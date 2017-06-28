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В Сибири площадь лесных пожаров превышает 75 тыс. га

Сибирь
28 июня, 8:34 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, июня. /ТАСС

Из-за пожаров в заповедных лесах на Байкале введен режим ЧС в двух поселках в Иркутской области

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© ТАСС/Евгений Епанчинцев

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась за сутки на 2,6 тыс. га и достигла 75,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе федеральной авиалесохраны.

"В Иркутской области горит 27,7 тыс. га (7,5 тыс. из них - в "Заповедном Прибайкалье", 210 га - в Нижнеудинском военном лесничестве), в Туве - 18,3 тыс. га, в Бурятии - 14,1 тыс. га, в том числе 570 га на территориях Байкальского и Джергинского заповедника и Тункинского парка, в Красноярском крае - 6,5 тыс. га", - рассказали в пресс-службе.

Горят заповедные леса на Байкале

При этом в правительстве Иркутской области приводят данные о семи пожарах, продолжающихся в среду: по этим данным, горит 739 га леса и 275 га территорий, покрытых редколесьем. Властями приводятся также данные об одном локализованном очаге площадью 134 га в парке "Заповедное Прибайкалье". Комментариями относительно расхождения данных по площадям пожаров со сводкой авиалесохраны ТАСС пока не располагает.

В пресс-службе регионального управления МЧС агентству сообщили также, что в настоящее время идет переброска парашютистов-десантников в Слюдянский район, где из-за пожаров в заповедных лесах накануне вечером ввели режим ЧС в двух поселках.

Власти Иркутской области сообщают также о пожарах в труднодоступных местах, тушение которых не производится из- за их крайне удаленности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не несут.

По данным иркутского областного правительства, в зоне постоянного космического наблюдения в регионе сейчас находятся 12 пожаров: пять - в Катангском районе, четыре - в Бодайбинском, два - в Тулунском, один - в Усть-Удинском районе. "Общая площадь этих возгораний составляет 17 тыс. 878 лесных гектаров, 15 тыс. 899 га редколесья и лесотундры", - уточнили в пресс-службе.

Погода осложняет ситуацию

В Минприроды Забайкалья ТАСС сообщили, что на труднодоступных и удаленных территориях на севере края действуют еще 16 пожаров на общей площади 13,8 тыс. га. Сухая и жаркая погода в Забайкальском крае продолжает осложнять ситуацию, в регионе зафиксировано 58 возгораний на общей площади 22,3 тыс. га (включая очаги в труднодоступных местах). В среду для помощи в тушении лесных пожаров в Читу должна прибыть группировка Ханты- Мансийской авиабазы, 50 парашютистов-десантников направят в Хилокский район, остальных - в Красночикойский район.

Осложнения лесопожарной обстановки в связи с погодными условиями опасаются также власти Хакасии, где пока действует только один лесной пожар на площади 1,5 га. "Из- за жары в республике сохраняется высокий четвертый класс пожарной опасности, при этом синоптики прогнозирует, что температура воздуха в Хакасии днем может подняться до плюс 35 градусов", - сообщили ТАСС в республиканском ГО и ЧС.

Сложная обстановка в лесах из-за жаркой погоды сохраняется на территории Бурятии. "На 28 июня в республике ведутся работы по тушению 52 лесных пожаров в 19 районах республики. Их площадь составляет около 7,6 тыс. га. Из них 40 очагов продолжает действовать, еще 18 локализованы", - проинформировали ТАСС в республиканском агентстве лесного хозяйства. Власти Бурятии отмечают, что все действующие лесные пожары возникли, предположительно, из-за гроз.

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