Под Красноярском перевернулся автобус, три человека пострадали

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КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском, три пассажира пострадали. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
"Сегодня утром на первом километре автодороги Ачинск - Назарово водитель автобуса, следовавшего из Шарыпово в Красноярск, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне на момент ДТП находились 14 человек, по предварительным данным, трое человек пострадали, всем оказана разовая помощь на месте, никто не госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Полиция планирует провести проверку в отношении перевозчика.