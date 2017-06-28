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Жара в страдающем от пожаров Забайкалье в ближайшие дни сохранится

Сибирь
28 июня, 9:12 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По прогнозу центра "Фобос", небольшое ослабление прогнозируется в выходные, но температура не опустится ниже 30 градусов

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ЧИТА, 28 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Высокая температура воздуха сохранится в ближайшие дни в Забайкальском крае, где из-за жары осложнилась ситуация с лесными пожарами, сообщила в среду ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Жаркая погода в Забайкалье сохранится. Небольшое ослабление прогнозируется в выходные, но тоже не ниже 30 градусов. Не исключено, что на следующей неделе дождей в регионе будет больше, но все равно будет жарко и душно", - сказала Волосюк.

По ее словам, дожди в Забайкальском крае, как и соседней Бурятии, выпадают, но они носят кратковременный и локальный характер. Кроме того, в регионе отмечаются сухие грозы, сопровождающиеся ветром, и они также способствуют осложнению пожароопасной обстановки.

Сложная ситуация и в соседней Якутии, где температура воздуха на 10-13 градусов выше среднемноголетних показателей. Из-за этого на юге республики также возросло число природных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае зафиксировано 58 лесных пожаров на общей площади 22,3 тыс. га, значительная их часть - в отдаленной и труднодоступной местности. Из-за жары и осложнения пожароопасной обстановки в крае с 27 июня введен режим чрезвычайной ситуации.

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