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Крупнейший в России агроиндустриальный парк будет создан под Новосибирском

Сибирь
28 июня, 9:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июня. /ТАСС

Первоначальный объем частных инвестиций составит около 1 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области и компания "Заречное" (входит в девелоперскую ГК "Экополис") подписали в среду соглашение о создании первого в регионе агроиндустриального парка "Искитимский" площадью 5,5 тыс. га. Парк будет развиваться как опытная площадка для внедрения разработок в области агротехнологий, первоначальный объем частных инвестиций составит около 1 млрд рублей, сообщил журналистам председатель совета директоров Андрей Серпенинов.

"Мы хотим, чтобы парк стал полигоном инноваций, объединил в себе научные разработки в области сельского хозяйства, чтобы в проекте приняли участие Институт цитологии и генетики, Российская сельскохозяйственная академия. Инвестиции на 2017-2018 гг. на развитие инфраструктуры составят около 1 млрд рублей, их вложит ГК "Экополис", - сказал Серпенинов.

Сейчас в парке есть два резидента - Новосибирский селекционно-племенной центр и компания "Агровеста", которая занимается производством сырьевых кормов, добавил Серпенинов. Новых резидентов парк планирует набирать в 2018 году.

По словам и. о. генерального директора АИР Александра Зырянова, проект парка - самый крупный в России. "Парк позволит предложить резидентам более широкий перечень площадок. У нас есть промышленно-логистический парк, но рядом находится аэропорт, здания высотой более 30 метров мы не можем там размещать. По площади "Искитимский" превосходит агроиндустриальный парк в Приморье, который занимает 3,8 тыс. га", - отметил Зырянов. Он добавил, что создание парка не потребует государственных инвестиций, но проект будет участвовать в программах господдержки.

Агроиндустриальный парк "Искитимский" находится в 65 км от Новосибирска. Он рассчитан на предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, пищевой переработки, биотехнологий и легкой промышленности, ориентированной на природное волокно.

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