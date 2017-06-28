КПРФ вновь не смогла сделать выборы мэра Иркутска всенародными

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области отклонило в среду в ходе очередной сессии внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов мэра Иркутска, сообщили в пресс-службе Заксобрания. Это уже вторая в этом месяце попытка вернуть прямые выборы мэра.

Законопроект внесла группа депутатов от КПРФ, при этом действующий губернатор Иркутской области Сергей Левченко также является представителем этой партии и возглавляет региональный обком КПРФ. Большинство мандатов в Заксобрании, отклонившем законопроект, имеет "Единая Россия".

"Законопроектом предлагалось установить в качестве единственного способа избрания глав муниципальных образований Приангарья (Иркутской области - прим. ТАСС) прямые выборы. Для этих целей из части 1 статьи 3 предлагалось исключить положения, которые ограничивают действие данной нормы в Иркутске, а также признать утратившей силу статью, регулирующую особый порядок избрания главы Иркутска. По итогам голосования данный законопроект был отклонен", - сказали в пресс-службе Заксобрания.

В настоящий момент всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области, кроме областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году.

В пресс-службе областного парламента приводят оценку председателя комитета Заксобрания по госстроительству и местному самоуправлению Бориса Алексеева, полагающего, что "действующий способ избрания главы не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства, и его законность подтвердил Конституционный суд РФ".

Инициативу отклонили дважды

Вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска поднимался на сессии областного парламента уже второй раз. Ранее в июне депутаты отклонили предложение коллег из КПРФ провести референдум, на котором жители Иркутска могли бы самостоятельно определить механизм избрания мэра. Тогда глава региона сказал ТАСС, что намерен вместе с однопартийцами обжаловать этот отказ в суде.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправками к закону "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 2015 году. Нового главу администрации гордума стала избирать из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников, сменивший на этом посту Виктора Кондрашова, у которого закончился срок полномочий.