Омский детсад выплатит 150 тыс. рублей компенсации за перелом позвоночника воспитанницы

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Омский районный суд обязал детский сад выплатить 156 тыс. рублей компенсации материального и морального вреда девочке, получившей перелом позвоночника на прогулке. С исковым заявлением после обращения матери ребенка выступила прокуратура района.
"Омский районный суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования. Не согласившись с данным решением, ответчик оспорил его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда с учетом заключения прокурора оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу администрации детского сада - без удовлетворения", - сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Омской области.
Установлено, что в мае 2016 года девочка во время дневной прогулки в детском саду, катаясь с горки, упала, ударилась спиной о землю и получила компрессионный перелом двух позвонков, что относится к тяжкому вреду здоровью. При этом воспитатель группы не пыталась предотвратить инцидент, а медицинская сестра детского сада некачественно провела осмотр и не оказала необходимую помощь.
По результатам проверки прокуратура внесла заведующей детским садом представление, по результатам рассмотрения которого воспитатель и медицинская сестра были привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время они в образовательном учреждении не работают.
Прокурор Инна Ермакова уточнила ТАСС, что материальный вред составил 6 тыс. рублей, еще 150 тыс. рублей будут выплачены в качестве морального вреда. "Девочка в течение этого года проходила реабилитацию, она идет на поправку", - сказала прокурор, уточнив, что об инвалидности речи не идет.