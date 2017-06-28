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Сельхозпосевам в Бурятии грозит нашествие саранчи

Сибирь
28 июня, 13:01 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Установившаяся в регионе жаркая погода привела к активизации личинок этого насекомого

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© Виталий Тимкив/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Аграрии Бурятии опасаются нашествия саранчи - установившаяся в регионе жаркая погода привела к активизации личинок этого насекомого. Об этом сообщили в среду в республиканском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"При продолжительной сухой жаркой погоде прогнозируется дальнейшее увеличение численности саранчовых и их массовый переход на посевы сельскохозяйственных культур", - отметили в министерстве, уточнив, что уже сейчас численность нестадных саранчовых превышает экономический порог вредности.

Большое количество вредителей зафиксировано в Бичурском, Еравнинском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Тункинском районах Бурятии. "Личинки в настоящее время находятся в фазе первого-третьего возраста и только начали перемещение из мест их отрождения с природных пастбищ и сенокосных угодий", - отметил начальник отдела растениеводства, механизации и современных технологий Минсельхозпрода республики Андрей Бадмаев.

Сейчас в районах, где наблюдается распространение саранчи, создаются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. В них входят в том числе специалисты бурятского филиала Россельхозцентра и республиканского управления МЧС. Эксперты рекомендуют аграриям провести на пастбищах, сенокосных угодьях и полях профилактические мероприятия с использованием инсектицидов.

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