Против застройщика по программе расселения из аварийного жилья в Братске возбудили дело

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Братске в отношении подрядчика, возводившего дома для переселения жильцов из ветхого и аварийного жилья, сообщили в среду в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Уголовные дела возбуждены в отношении подрядчика. Компания "Стройспецгруп" возводит в Братске 15 блок-секций, темпы строительства ниже остальных организаций - на данный момент по всем объектам работы выполнены примерно на четверть, тогда как финансирование работ подрядчик получил уже в районе 90%", - уточнили в пресс-службе.

Зампред областного правительства Руслан Болотов отметил, во втором по величине городе региона, на который приходится основной массив жилья под снос, для ускорения темпов строительства "задействованы все механизмы - как организационно-производственные, так и финансовые". "Будем стремиться к тому, чтобы к сентябрю по максимуму работы выполнить, но понимаем, что в Братске по данной организации имеем серьезные риски", - приводи его слова пресс-служба.

Сложности с реализацией программы расселения, добавил Болотов, есть и в районе Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в частности, в поселке Магистральный, где подрядчик не исполнил обязательства по строительству новых домов, а также в депрессивных зонах БАМа. Власти региона обратились в федеральный центр с просьбой рассмотреть возможность внесения поправок в Жилищный кодекс РФ. "По Жилищному кодексу, мы должны вести расселение в рамках той территории, где выявлен аварийных фонд. Считаем это нецелесообразным, так как у территории нет перспектив развития", - пояснил он.

Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо ликвидировать на территории Иркутской области, - самый большой в стране. Он составляет почти 554 тыс. кв. м, необходимо переселить около 33 тыс. граждан. На данный момент на территории региона расселено 375,4 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 21,9 тыс. граждан.