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Качественной водой в 2017 г обеспечат 50 тыс. жителей проблемных районов Томской области

Сибирь
28 июня, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В 69 населенных пунктах региона планируется установить 70 локальных водоочистных комплексов

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 50 тыс. жителей в селах Томской области, где существуют проблемы с качеством питьевой воды, в этом году смогут пользоваться водой, соответствующей нормативам, благодаря установке локальных очистных станций по федеральной целевой программе (ФЦП) "Чистая вода". Об этом сообщил в среду на заседании областной думы заместитель губернатора Евгений Паршуто.

"В рамках программы "Чистая вода" в этом году в 69 населенных пунктах Томской области планируется установить 70 локальных водоочистных комплексов, благодаря чему доступ к воде надлежащего качества получат более 50 тыс. сельских жителей. Сейчас около 200 тыс. жителей области в 496 населенных пунктах используют для питья и приготовления пищи неочищенную воду", - сказал Паршуто.

Как сообщалось ранее, основная проблема воды в Томской области связана с повышенным содержанием марганца и железа.

Станции созданы специалистами Томского политеха. "Содержание станции - около 200 тыс. рублей в год - будет включено в плату за коммунальные услуги. По возможности, к установкам будут подключаться объекты социальной сферы - детские сады, школы, которые не имеют водоочистного оборудования", - добавил замгубернатора.

Общий бюджет программы на этот год - 94 млн рублей. Также по программе в 2017 году завершится строительство станции водоочистки мощностью 480 кубометров в сутки в селе Бакчар с населением около 6 тыс. человек.

В следующем году станции планируется установить в 58 населенных пунктах с общим населением более 30 тыс. человек. К 2020 году в рамках программы уровень обеспеченности жителей Томской области питьевой водой нормативного качества должен вырасти до 75%.

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