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Омские спасатели доставили в больницу беременную женщину из отрезанного водой села

Сибирь
28 июня, 13:36 UTC+3 ОМСК ОМСК 28, июня. /ТАСС

Жизни матери и новорожденной девочки ничего не угрожает

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ОМСК, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России по Омской области экстренно доставили с помощью внедорожника и лодки в больницу беременную женщину из села, с которым нарушено сообщение из-за паводка. Жизни матери и новорожденной девочки ничего не угрожает, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Беременной женщине из Усть-Ишимского района Омской области, где водой нарушено автотранспортное сообщение с 12 населенными пунктами, понадобилась экстренная госпитализация в больницу в 30 км от села, отрезанного водой. Ее вовремя доставили на автомобиле высокой проходимости по затопленной дороге, затем на лодке по воде", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Омской области планируют развивать направление санитарной авиации для экстренной доставки пациентов. В этом году благодаря новому вертолету санавиации число вылетов увеличится в 10 раз.

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