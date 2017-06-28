Омские спасатели доставили в больницу беременную женщину из отрезанного водой села

ОМСК, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России по Омской области экстренно доставили с помощью внедорожника и лодки в больницу беременную женщину из села, с которым нарушено сообщение из-за паводка. Жизни матери и новорожденной девочки ничего не угрожает, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Беременной женщине из Усть-Ишимского района Омской области, где водой нарушено автотранспортное сообщение с 12 населенными пунктами, понадобилась экстренная госпитализация в больницу в 30 км от села, отрезанного водой. Ее вовремя доставили на автомобиле высокой проходимости по затопленной дороге, затем на лодке по воде", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Омской области планируют развивать направление санитарной авиации для экстренной доставки пациентов. В этом году благодаря новому вертолету санавиации число вылетов увеличится в 10 раз.