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Еще две партии заявили своих кандидатов на выборы главы Бурятии

Сибирь
28 июня, 13:44 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 28, июня. /ТАСС

Заявления в избирком республики подали кандидаты от региональных отделений "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Партии родителей будущего"

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УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Количество желающих участвовать в выборах на пост главы Бурятии увеличилось до шести: кроме кандидатов от партий "Единая Россия", Коммунисты России, ЛДПР и КПРФ, заявления в избирком республики подали кандидаты от Бурятских региональных отделений "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Партии родителей будущего". Об этом сообщили в среду в Избирательной комиссии Бурятии.

"26 июня поступило заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Бурятии от Игоря Пронькинова - гендиректора ООО "Шуудэр", выдвинутого Региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Республике Бурятия. 27 июня - от Юрия Базаржапова - гендиректора "Сети центров развития ребенка - детский сад "Малыш-джентльмен", он выдвинут Региональным отделением Общественной организации - политической партии "Партия родителей будущего", - уточнили в Избиркоме республики.

Там добавили, что прием документов о выдвижении на пост главы Бурятии завершен.

Ранее сообщалось, что необходимые документы на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих выборах главы республики подали временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов ("Единая Россия"), Сергей Дорош (ЛДПР), Батодалай Багдаев (Коммунистическая партия коммунисты России), Вячеслав Мархаев (КПРФ). Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Решение об этом на внеочередной сессии приняли 6 июня депутаты Народного хурала (парламента) республики.

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