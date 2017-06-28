Конкурсный отбор инвесторов для аэропорта в Иркутске пройдет до конца года

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области до конца 2017 года проведут конкурс на выбор инвесторов для строительства нового аэропорта, сообщил в среду в ходе сессии Законодательного собрания губернатор региона Сергей Левченко.

"Конкурс проведем в 2017 году. Для этого и создана совместная компания с аэропортом - для того, чтобы мы подготовили эту документацию", - сказал глава региона, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов, которые получат около 25% совместного предприятия, при этом блок-пакет останется у области. "Если говорить об идее, которая закладывается в строительство нового аэропорта, то мы должны привлечь как минимум четырех инвесторов - чтобы они по 25% вложили в этот проект. И из них у государства будет 25% плюс одна акция - для того, чтобы не устраивать монополизма", - сказал Левченко.

Выбор инвестора

Ранее сообщалось, что власти региона совместно с "Новапортом" на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом 20 тыс. рублей. При этом Левченко не исключил, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос передачи новой УК части акций.

Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считались также "Аэропорты регионов" ("Ренова") и "Базэл Аэро", активно пытавшиеся конкурировать с "Новапортом" в переговорном процессе.

В декабре 2014 года вышел указ президента РФ о передаче Иркутской области из федеральной собственности 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" для реконструкции действующего аэропорта и строительства нового на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с инвестициями не менее 20 млрд рублей.

Во исполнение указа в марте 2015 года вышло соответствующее распоряжение правительства, а в начале апреля прошлого года Министерство имущественных отношений области стало единственным акционером аэропорта.

Еще в 2014 году правительство области, Минтранс и Росавиация заключили соглашение, по которому область обязалась в течение 11 месяцев после вступления в силу распоряжения правительства о передаче акций принять решение о строительстве нового аэропорта Иркутска на условиях ГЧП, а в течение 16 месяцев выбрать по конкурсу инвестора для ГЧП и начать строительство нового аэропорта.