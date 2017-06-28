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Количество пожаров в СФО в 2017 году увеличилось на четверть

Сибирь
28 июня, 15:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июня. /ТАСС

Их площадь возросла вдвое

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НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2017 году увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом площадь возгорания выросла вдвое, сообщил в среду окружной информационный центр по итогам заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"В целом в 2017 году количество пожаров выросло более чем на 25% по сравнению с основными показателями по прошлому году, площадь пожаров увеличилась вдвое", - говорится в сообщении.

По состоянию на 28 июня зафиксировано 233 очага лесных пожаров на общей площади более 146 тыс. гектаров. Из них 95 крупных пожаров действует на территории Иркутской области (28), Забайкальского края (23), Республики Тыва (20), Республики Бурятия (15), Красноярского края (9).

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло в ходе заседания комиссии обратил внимание на неполное выполнение задач по недопущению массового распространения природных пожаров. "Несмотря на оперативно принятые предупредительные меры, благодаря которым удавалось сдерживать ситуацию, работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности не была проведена должным образом, и это стало причиной массовых пожаров и гибели людей", - сказал Меняйло.

Как ранее сообщалось, в результате природных и бытовых пожаров 24 и 25 мая в 25 населенных пунктах Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия сгорело 313 жилых домов, 4 социально значимых объекта, 49 строений различного назначения. Позже, 22 июня, сгорело еще пять двухквартирных домов, где проживало 42 человека. По предварительной информации, причиной возгорания послужило разведение открытого огня в одном из дворов.

"Все факты халатного отношения органов власти, конкретных должностных лиц и граждан будут тщательно расследованы", - заявил полпред. Он подчеркнул, что в связи с аномально высокими температурами, отсутствием осадков, сухими грозами и сильными порывами ветра на территории округа, необходимо сконцентрировать все силы и средства на том, чтобы не допустить возникновения новых пожаров.

Паводок без серьезных последствий

По предварительной оценке, паводковая обстановка на территории Сибирского федерального округа в 2017 году вызывает меньше опасений. В условиях накопившихся зимой в горах и на равнинной местности снегозапасов, превышающих среднегодовую норму в 1,5-2 раза, удалось обеспечить безаварийное прохождение паводковых вод. Жители традиционно затапливаемых территорий перенесли первую и вторую волны паводка без серьезных последствий.

Сейчас последствия паводка сохраняются в Омской области. Для стабилизации ситуации, органами исполнительной власти совместно с территориальными органами МЧС России непрерывно проводятся защитные противопаводковые мероприятия. На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными менее 15 приусадебных участков.

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