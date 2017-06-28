"Голос кочевников" удивит бразильскими ритмами, корейской этномузыкой и финскими напевами

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Крупнейший за Уралом Международный музыкальный фестиваль "Голос кочевников" соберет в Бурятии музыкантов со всего мира. В этнокомплексе "Степной кочевник" выступят коллективы из Бразилии, Кореи, Монголии, Финляндии, Россию представят рок-группа "Калинов мост", башкирская "Аргымак" и другие, сообщили в правительстве Бурятии.

"IX "Голос кочевников" намечен на 14-15 июля, мы подобрали идеальное место для фестиваля формата world music: это туристический комплекс под открытым небом, где можно пожить в юрте, а после фестиваля - за два часа доехать до Байкала, за час - до центра буддийской культуры - Иволгинского дацана", - сказала арт-директор "Голоса кочевников" Наталья Уланова.

По ее словам, за восемь лет своего существования "Голос Кочевников" превратился в культурный бренд, ради которого в Улан-Удэ съезжаются зрители из разных городов страны. "Уже продано две тысячи билетов", - сказала она.

Фестиваль объединяет профессиональные коллективы, которые на основе народной музыки создают современное музыкальное искусство. География его участников расширяется: на смену исполнителям из Африки, Японии, Грузии, Норвегии, Китая в этот раз приедут музыканты из Монголии, Кореи, Бразилии, выступят финские артисты. Традиционно фестиваль представит также бурятских исполнителей: рэпера Хатхур Зу, группу "Сагаан Турлааг" и Намгар.

"Рок-группа "Калинов мост", башкирская "Аргымак", лидер тувинской группы Ят-Ха Альберт Кувезин представят российскую часть лайн-апа. Те, кто был ошеломлен мощью московского дуэта Volga, пропустил гипнотизирующее выступление Анжелы Манукян в прошлом году, увидят их в этом, - отметила Уланова. - За несколько дней до основной программы фестиваля команда медиа-художников представит акустический проект "Звук. Восток": транскрипции фольклорных песен с живой электроникой и генеративной визуализацией, которую исполнит певица из Внутренней Монголии (КНР) Бадма-Ханда Аюшеева, а театр из Андалусии познакомит зрителей с искусством фламенко".

Кроме музыки гостей ждет развлекательная программа: дегустация блюд национальной кухни, мастер-классы, спортивные игры, будет работать детская площадка. "Принцип нашего фестиваля - пространство для диалога культур, но не костюмированное фольклорное представление", - отмечают организаторы.