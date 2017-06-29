Площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 80 тыс. га

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает увеличиваться в среднем на 2,5 тыс. га за сутки, к утру четверга она составила 77,7 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесохраны.

"В Иркутской области площадь увеличилась на 7,7 тыс. га до 34,9 тыс. га, в том числе в 10 раз в Нижнеудинском военном лесничестве (до 2250 га). В Туве площадь снизилась на 500 га до 17,7 тыс., в Бурятии выросла на 800 га, до 14,9 тыс. В Забайкалье площадь выросла на 800 га до 9,4 тыс", - сказали в пресс-службе.

Труднодоступные и заповедные

В пресс-службе правительства Иркутской области располагают данными об очаге площадью 4 тыс. га, локализованном в Байкало-Ленском заповеднике (ФГБУ "Заповедное Прибайкалье") на территории Качугского района. Наиболее сложная обстановка, по данным властей, сейчас складывается в Казачинско-Ленском, Тайшетском, и Жигаловском районах.

"В зоне постоянного космического наблюдения находится 21 пожар: шесть - в Бодайбинском, по три - в Тулунском, Усть-Удинском, Заларинском, Мамско-Чуйском и Катангском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 17424 лесных гектара, 16474 га редколесья и лесотундры", - добавили в пресс-службе. Как пояснили в правительстве региона, эти пожары не тушат из-за их удаленности и труднодоступности. Населенным пунктам или объектам экономики они не угрожают.

Забайкалье и Бурятия

Аналогичная ситуация складывается сейчас в Забайкальском крае, где на труднодоступных и удаленных территориях на севере и северо-востоке региона действуют 22 лесных пожара на общей площади 18,5 тыс. га, из которых 4,2 тыс. покрыты лесом, сообщает краевое Минприроды. Значительная часть пожаров возникла в Забайкалье из-за гроз и молнии, но большинство все же связано с неосторожным обращением с огнем. Ситуацию осложняет установившаяся в регионе сухая и жаркая погода с температурой воздуха до 35 градусов и выше, пояснили в Министерстве.

В республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии отметили, что основные силы в регионе сейчас сосредоточены на тушении очага в Прибайкальском районе, где пожар действует на общей площади более 3,4 тыс. га. На помощь прибайкальским лесникам направлены работники близлежащих лесхозов, работают 155 человек. Всего с огнем на территории республики борются около 1,3 тыс. человек.

Тува и Красноярье

По данным Гослескома Тувы, в регионе более 260 человек задействованы в тушении 21 пожара на 26,5 тыс. га. На 9 тыс. га борьба с огнем не ведется - населенным пунктам они также не угрожают.

В Красноярском крае в основном горит зона контроля. По данным регионального Лесопожарного центра, здесь действуют 19 пожаров на 10,3 тыс. га. На остальной территории действуют 13 пожаров на 500 га. Угрозы населенным пунктам нет, борьбу со стихией ведут 198 человек.