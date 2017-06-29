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Суд в Омске оштрафовал предпринимателя, допустившего пьяного водителя к перевозке детей

Сибирь
29 июня, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Мужчина должен выплатить 200 тыс. рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Омска признал местного предпринимателя виновным в допуске пьяного водителя автобуса к перевозке 20 детей в детский лагерь. Он оштрафован на 200 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Сегодня, 29 июня 2017 года, Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Сергея К. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ. Кировский районный суд Омска назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщает ведомство.

Имя предпринимателя прокуратура не раскрывает, но в материалах суда указан Сергей Корючин.

Судом установлено, что утром 29 мая 2016 года 41-летний водитель автобуса на основании заключенного с работодателем договора должен был перевезти более 20 детей в детский оздоровительный лагерь "Лесная Поляна" в Таврическом районе Омской области. Автобус для проверки документов остановили сотрудники ГИББД, установившие, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом в его путевом листе имелась отметка о прохождении предрейсового медосмотра с печатью и подписью медицинского работника, который, как позже выяснилось, фактически в пассажирском предприятии не работал.

Установлено, что индивидуальный предприниматель систематически допускал к управлению транспортными средствами водителей без соответствующего контроля. Вину в совершении преступления предприниматель не признал.

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