В Забайкалье задержаны подозреваемые в хищении денег с помощью компьютерного вируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Забайкальском крае четверых подозреваемых в хищении денег с банковских счетов с помощью вредоносной компьютерной программы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В течение полутора лет четверо жителей Читы распространяли вредоносное программное обеспечение (вирус) под устройства средств связи. Сведения, полученные с помощью вируса, злоумышленники передавали на специально созданные интернет-ресурсы, с которых через онлайн-сервисы самообслуживания клиентов банка осуществлялось хищение денежных средств граждан, проживающих на территории России", - рассказала она.

Уведомления о списании блокировались вредоносной программой, поэтому о хищении денег потерпевшие узнавали спустя длительное время при личном обращении в банк.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации"), ч. 3 ст. 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), ч. 2 ст. 273 ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ") УК РФ. Все фигуранты арестованы.

"Устанавливаются потерпевшие от действий злоумышленников. У сотрудников правоохранительных органов имеются основания полагать, что их более тысячи. По предварительной информации, суммы похищенных денежных средств исчисляются десятками миллионов рублей", - добавила Волк.