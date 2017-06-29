Благоустройство набережной озера Долгое началось в Норильске

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Благоустройство набережной озера Долгое, начавшееся в Норильске Красноярского края, пройдет в три этапа и завершится к 2019 году. Финансирование проекта обеспечат городские власти и компания "Норильский никель", сообщила в четверг пресс-служба горсовета Норильска.

"Летом необходимо проложить коммуникации, провести освещение, сделать горизонтальную планировку, обустроить дорожки. В результате уже в этом году можно перенести главную городскую елку с Театральной площади на новое место отдыха горожан, более удобное и безопасное с точки зрения расположения ледовых и снежных горок", - говорится в сообщении.

В новом парке, который разместится на пустыре площадью в 22 га, будут оборудованы площадки с тренажерами для игры в баскетбол и волейбол, также появятся роллердром и скейтпарк. Весь парк будет связан велосипедными дорожками, которые зимой можно использовать как лыжные трассы.

Как сообщалось ранее, средства в проект будут вкладывать мэрия города и горно-металлургическая компания "Норильский никель". Первая часть проекта включает в себя благоустройство территории площадью 12 га, где расположится прогулочная зона с главной аллеей, пешеходными тротуарами, велодорожками и площадью для массовых и праздничных мероприятий.

Вторая очередь благоустройства - территория парка Комсомольский, где запланирован ремонт смотровой площадки.

Третья очередь - создание спортивной зоны, которая предполагает организацию площадок для активного отдыха всех групп населения. Планируется, что работы завершатся к 2019 году.