В Омской области снят режим ЧС, введенный из-за паводковой ситуации

МРСК Северо-Запада монтирует силовые трансформаторы на первой цифровой подстанции "Южная"Новости партнеров 29 июня, 15:31
Курбатов: ФХР не может вмешаться в ситуацию с долгами игрокам "Динамо"Спорт 29 июня, 15:26
Легкоатлетка Ласицкене получила британскую визу, по которой поедет на ЧМ-2017Спорт 29 июня, 15:25
Тимченко: КХЛ не может составить календарь из-за ситуации с московским "Динамо"Спорт 29 июня, 15:16
Шубенков и Клишина не примут участия в Мемориале братьев ЗнаменскихСпорт 29 июня, 15:11
ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Фернандесом до 2022 годаСпорт 29 июня, 15:10
Шесть команд могут выступить на Кубке Первого канала, включая сборную Южной КореиСпорт 29 июня, 15:03
Ларин занял второе место на ЧМ по тхэквондо в весе до 87 кгСпорт 29 июня, 15:01
"ДОНСТРОЙ" применил инновационную швейцарскую технологию в проекте "СИМВОЛ"Новости партнеров 29 июня, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Паводковая ситуация в Омской области стабилизировалась, режим ЧС снят. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
"Паводковая обстановка в Омской области стабильная, режим чрезвычайной ситуации в регионе снят", - говорится в сообщении ведомства.
Режим ЧС действовал на территории региона с 17 мая из- за осложнения обстановки и угрозы подтопления домов. С последствиями паводка в районах боролись более 300 человек.
По информации ГУ МЧС Омской области, сейчас подтопленными остаются 13 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе, нарушено автотранспортное сообщение с 5 населенными пунктами. Уровень воды в районе Усть-Ишима составляет 7,65 метров, прогнозируется снижение за сутки на 5 см.