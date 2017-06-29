В Омской области снят режим ЧС, введенный из-за паводковой ситуации

ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Паводковая ситуация в Омской области стабилизировалась, режим ЧС снят. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Паводковая обстановка в Омской области стабильная, режим чрезвычайной ситуации в регионе снят", - говорится в сообщении ведомства.

Режим ЧС действовал на территории региона с 17 мая из- за осложнения обстановки и угрозы подтопления домов. С последствиями паводка в районах боролись более 300 человек.

По информации ГУ МЧС Омской области, сейчас подтопленными остаются 13 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе, нарушено автотранспортное сообщение с 5 населенными пунктами. Уровень воды в районе Усть-Ишима составляет 7,65 метров, прогнозируется снижение за сутки на 5 см.