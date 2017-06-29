Минобороны РФ направило вертолеты Ми-8 на тушение лесных пожаров в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Экипажи армейской авиации совместно с личным составом Нижнеудинского военного лесничества направлены на тушение природного пожара в Иркутской области. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Армейская авиация совместно с личным составом Нижнеудинского военного лесничества направлены на тушение низового природного пожара в 95 км западнее Братска. Площадь возгорания достигает 225 га", - отметил он.

Для борьбы с огнем командование округа направило вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда, базирующегося на авиабазе Братск. Все машины оснащены водосливными устройствами ВСУ-5. Наземные силы насчитывают около 50 сотрудников военного лесничества и 10 единиц спецтехники.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири. Также налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС.