Бурятские ученые предложили утилизировать отходы на Байкале методом плазменного сжигания

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Председатель Совета научной молодежи Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН Евгений Нолев предложил использовать плазменный мусоросжигатель для утилизации мусора на Байкале.

Перед Байкалом остро стоит проблема сбора и утилизации отходов. Сотни тысяч туристов, отдыхающих на берегу озера, оставляют после себя мусор. По данным Минприроды Бурятии, очистка территорий проводится, но этого недостаточно - необходимо внедрение системных мер: в 2015 году на побережье Байкала в Бурятии было собрано 10 тыс. кубометров мусора, в 2016-м - 32 тыс. кубометров.

"Есть разработка наших местных ученых - это плазменный сжигатель отходов, он может подойти для решения проблемы утилизации мусора на Байкале, так как может быть мобильным, а благодаря трем фазам сгорания является экологически чистым", - сказал Нолев на заседании круглого стола регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященного сохранению Байкала.

По словам Нолева, для внедрения разработки необходимо 10 млн рублей, пока средств на это нет. Уникальную ресурсо- и энергосберегающую технологию переработки отходов с использованием плазменно-энергетических процессов разработали в лаборатории плазменных технологий Восточно- Сибирского госуниверситета технологий и управления (ВСГУТУ, расположен в Улан-Удэ). Основным агрегатом является плазменный реактор, благодаря которому можно перерабатывать от 50 до 150 кг мусора в час, при этом выделяемые при сжигании вредные газы под воздействием высоких температур разлагаются на безвредные составляющие.

Кроме того, в местах отдыха остро стоит вопрос туалетов. "Регион не готов принимать большое количество туристов на Байкале, - считает завкафедрой экологии и природопользования Бурятского госуниверситета, доктор химических наук, профессор Вячеслав Хахинов. - Нет инфраструктуры, элементарного - туалетов. Для того чтобы принимать гостей, в первую очередь необходимы условия для цивилизованного отдыха".

В последние годы в Бурятии наблюдается рост потока туристов. В 2014 году регион посетили 940 тыс. человек, в 2015 году - 990 тыс., а в 2016 году - более 1 млн. Местные власти ставят задачу увеличить показатель в ближайшие годы вдвое. Как неоднократно отмечал врио главы Бурятии Алексей Цыденов, главное условие развития этой отрасли в регионе - строительство инфраструктуры, мест размещения, с тем чтобы увеличить долю организованного туризма, а неорганизованный сделать более цивилизованным.