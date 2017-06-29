На мэра города Могоча в Забайкалье завели дело о халатности

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ЧИТА, 29 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении мэра города Могоча Забайкальского края Евгения Краснова. Его подозревают в халатности, повлекшей ущерб местному бюджету на 26 млн рублей, сообщил журналистам пресс- секретарь регионального управления СК Егор Марков.
"В 2014 году администрацией города были заключены муниципальные контракты с компанией "Сибстройком" на приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве на 145,4 млн рублей и 12,6 млн рублей. Затем, с 2014 по 2016 годы, Краснов не убедился в надлежащем исполнении условий контрактов и подписал акты выполненных работ на сумму более 26 млн рублей, причинив тем самым ущерб бюджетам различных уровней в особо крупном размере", - сказал Марков.
Это уже не первое уголовное дело в отношении Краснова. В 2016 году его обвиняли в избиении 54-летнего соседа - за это преступление мировой суд приговорил его к ограничению свободы на шесть месяцев.
Кроме того, в 2015 году на Краснова завели дело за то, что он якобы незаконно выписал себе премию на общую сумму около 400 тыс. рублей. Но это дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.