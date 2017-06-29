МЧС провело учение в 27 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Сибирский региональный центр МЧС провел масштабные командно-штабные учения в 27 регионах Урала, Сибири, Дальнего Востока, сообщила в четверг пресс-служба регионального центра.

"На территории Сибири, Урала и Дальнего Востока прошли командно-штабные учения органов управления регионов, муниципалитетов и федеральных сил, проводимые под руководством Сибирского регионального центра МЧС России. Цель тренировки - отработать взаимодействие и оперативность решений при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных крупными очагами природных пожаров и обрушением жилых зданий, при взрыве газа", - говорится в сообщении.

Учения прошли в 27 регионах, в них приняли участие более 8 тыс. человек, использовалось около 1,7 тыс. единиц техники.